В Астрахани неизвестные запустили сигнальную ракету в окно жилого дома №6 на улице Савушкина и сожгли квартиру. Об инциденте сообщает астраханское издание «Пункт-А» со ссылкой на заявление пострадавшей семьи.

Сигнальная ракета влетела в квартиру в ночь на 1 января.

«Ракета прилетела в окно дома по ул. Савушкина д.6, корп. 8 на 14 этаж! Случился пожар на кухне и в коридоре, сгорело много дорогого оборудования, включая аппарат для сублимационной печати… Пострадали картины, цветы, мебель, техника. Погибла любимая кошка папы - Маруся - от отравления угарным газом», - пишет семья.

По мнению потерпевших, ракету запустили из соседнего дома или двора на Комсомольской набережной. Они просят помочь им найти видео или свидетелей запуска пиротехнического изделия.

В комментариях астраханцы отмечают, что в новогоднюю ночь из многих домов «палили с балконов», а на одной из улиц с балкона сбросили взрывпакет.

«Рвануло так, что вся улица загудела в сигналках машин, которых в дыму практически видно не было. При этом в доме живут несколько полицаев, да и само РОВД через улицу», - пишет очевидец.

Другой комментатор предложил принять федеральный закон, «категорически запрещающий запуск фейерверков и петард в густонаселённой части городских кварталов». Ответственность за нарушение, по его мнению, должна быть «вплоть до уголовной».