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9 минут назад

Россиян предостерегли от новогодних уловок мошенников

Специалист по борьбе с мошенничеством в интернете рассказал о новогодних трюках киберпреступников. Об этом сообщает радио Sputnik.

Россиян предостерегли от новогодних уловок мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества – это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки», - рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, создается большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям. Однако товары не доставляются, а деньги переводятся на счета мошенников.

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В новогодние праздники злоумышленники также используют атаки на банковские счета россиян. При этом СМС-уведомления о списании с банковского счета потерпевшие могут не заметить из-за большого количества покупок.

Преступники используют не только виртуальное пространство: нередки и квартирные кражи, совершаемые подставными Дедами Морозами и Снегурочками.

Ранее эксперты предупредили что во время новогодних праздников мошенники могут начать активно выманивать данные банковских карт.

Происшествия,Алексей Сизов,
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