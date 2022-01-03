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53 минуты назад

Полицейские спасли заблудившихся в лесу россиян: видео

В Пермском крае полицейские спасли двух местных жителей, которые заблудились в лесу. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Потерявшиеся в заснеженной чаще двое мужчин позвонили в службу спасения, однако связь внезапно прервалась. На поиски заблудившихся людей отправились полицейские с собакой. Им удалось найти мужчин. Один из них к тому моменту не мог передвигаться, тогда инспектор-кинолог Вячеслав Ласкин взвалил пострадавшего себе на спину и вынес из леса.

Ранее сообщалось, что петербуржец спасся из пожара, спустившись по водосточной трубе.

Происшествия,Видео,
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