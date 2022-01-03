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1 час назад

Девять детей госпитализировали в Омске после посещения сауны

Девять детей от 3 до 13 лет отравились хлором в сауне Омска. Об инциденте сообщает управление СКР по Омской области.

Девять детей госпитализировали в Омске после посещения сауны
Фото: ТК ПодъемТК Подъем

«В сауне на ул.Дианова в Омске 2 января отдыхали три семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу», - сказано в сообщении.

По данным СКР, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи.

На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вечерний Омск уточняет, что ЧП произошло в сауне «Райская лагуна». Она находится на улице Дианова.

Администрация сауны отказалась от комментариев, заявив, что причины инцидента еще не выяснены.

Медики отмечают, что угрозы жизни детей нет, речь идет о среднем и легком вреде здоровью. Часть пострадавших выпишут уже в понедельник. Других будут наблюдать в течение двух дней.

В сентябре 2021 года в Таганроге шестеро детей отравились хлором после посещения бассейна в аквапарке.

Происшествия,СКР,
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