Девять детей госпитализировали в Омске после посещения сауны

Девять детей от 3 до 13 лет отравились хлором в сауне Омска. Об инциденте сообщает управление СКР по Омской области.

Фото: ТК Подъем ТК Подъем

«В сауне на ул.Дианова в Омске 2 января отдыхали три семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу», - сказано в сообщении.

По данным СКР, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи.

На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вечерний Омск уточняет, что ЧП произошло в сауне «Райская лагуна». Она находится на улице Дианова.

Администрация сауны отказалась от комментариев, заявив, что причины инцидента еще не выяснены.

Медики отмечают, что угрозы жизни детей нет, речь идет о среднем и легком вреде здоровью. Часть пострадавших выпишут уже в понедельник. Других будут наблюдать в течение двух дней.