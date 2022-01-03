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18 минут назад

СК возбудил дело из-за смертей от суррогатного алкоголя в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти трех жителей Балашихи после отравления, предположительно, суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.

В Подмосковье произошло массовое отравление алкоголем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело возбудили по статье о сбыте продукции и товаров, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

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В воскресенье, 2 января в одной из квартир Балашихи обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии скорая забрала его знакомого. На месте следователи обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.

Из другой квартиры Балашихи госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину. Оба позже скончались от отравления неустановленном веществом. В их квартире также нашли канистры со спиртным.

Следователи установили, что все канистры были куплены в одном месте. СК назначил судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизы жидкостей.

В конце декабря три человека в Казани погибли, отравившись суррогатным алкоголем. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

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