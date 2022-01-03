В Подмосковье произошло массовое отравление алкоголем

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти трех жителей Балашихи после отравления, предположительно, суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Дело возбудили по статье о сбыте продукции и товаров, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

В воскресенье, 2 января в одной из квартир Балашихи обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии скорая забрала его знакомого. На месте следователи обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.

Из другой квартиры Балашихи госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину. Оба позже скончались от отравления неустановленном веществом. В их квартире также нашли канистры со спиртным.

Следователи установили, что все канистры были куплены в одном месте. СК назначил судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизы жидкостей.