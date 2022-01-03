В Оренбургской области сгорела церковь. Видео

В Оренбургской области пожар в церкви тушили на протяжении девяти часов. Возгорание возникло накануне вечером в купольной части храма Покрова пресвятой Богородицы, расположенном в селе Подгородняя Покровка. Огонь быстро перекинулся на кровлю строения. Кадры с места события публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».
«Огонь моментально распространялся по деревянным перекрытиям, стенам и другим конструктивным элементам из легковоспламеняющихся материалов, что значительно осложняло тушение. К месту пожара для усиления привлекли дополнительные расчёты из ближайших подразделений», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
Выяснениями причин возникновения пожара занимаются дознаватели государственного пожарного надзора и испытательная пожарная лаборатория, отмечается в сообщении в ведомства.