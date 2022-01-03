В Оренбургской области сгорела церковь. Видео

«Огонь моментально распространялся по деревянным перекрытиям, стенам и другим конструктивным элементам из легковоспламеняющихся материалов, что значительно осложняло тушение. К месту пожара для усиления привлекли дополнительные расчёты из ближайших подразделений», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Оренбургской области.