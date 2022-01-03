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43 минуты назад

В Сочи сошел оползень

Просадка грунта и сход оползня зафиксированы в Сочи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи сошел оползень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю просадка грунта и сход оползня в муниципальном образовании город Сочи, прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об опасности схода лавин в горах Краснодарского края выше 2 500 м. В Сочи лавиноопасно выше 1 500 м над уровнем моря, отмечается на сайте.

Ранее в понедельник власти Сочи сообщали о продлении штормового предупреждения в городе. В ближайшие часы ожидается неблагоприятная погода, в том числе выпадение осадков в виде мокрого снега и его налипание на провода и деревья. Температура воздуха на побережье ночью опустится до минус трех - плюс двух градусов. Отмечается, что на дорогах возможна гололедица.

Происшествия,МЧС,
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