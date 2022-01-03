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31 минуту назад

Музыкальный продюсер попал в реанимацию

Продюсер Павел Токарев, специализирующийся на классической музыке, попал в реанимацию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Музыкальный продюсер попал в реанимацию
Фото: Павел Токарев/FacebookПавел Токарев/Facebook

Состояние продюсера врачи оценивают как тяжелое. По информации источника, мужчина попал в больницу из-за передозировки запрещенными веществами.

В настоящее время медики борются за его жизнь.

Это фейк: Сколько Алибасов заработал на "Кроте"

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Москве экстренно госпитализировали продюсера Бари Алибасова. 73-летнему продюсеру стало плохо, у него снизилось давление. Причиной внезапного ухудшения его состояния могла стать передозировка средства для увеличения потенции, побочные эффекты которого включают проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщал источник.

До этого Алибасова госпитализировали в отделение наркологии в январе. Мужчина почувствовал себя плохо после длительного употребления алкогольных напитков.

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