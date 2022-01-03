Раненного в массовой драке россиянина спасли очевидцы

В столичном районе Саларьево произошла массовая драка с применением холодного оружия. По данным РЕН ТВ, в ней пострадали три человека, одному из которых потребовалась госпитализация.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Отмечается, что к лежащему бездвижно на снегу россиянину после драки подбежали очевидцы, пытаясь помочь ему. Он был ранен ножом. Сотрудница букмекерской конторы, расположенной неподалеку, взяла с собой водку и поливала раны мужчины, чтобы не допустить заражения.

«Я с водкой вышла. У него кровь текла. Первое, что я увидела — что он тряпку уронил, которую ему дали. Чтобы заражение не пошло, я целый графин водки заливала ему на рану», — рассказала она.

По данным телеканала, драка началась в результате распития алкоголя и продолжалась в течение часа.

Ранее в центре Москвы топ-менеджер Group-IB лишился имущества после драки с другом около столичного бара.