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7 минут назад

Из жилого дома в Москве эвакуировали людей

В Северо-Восточном административном округе Москвы из одного из домов эвакуировали десять человек из-за похожего на гранату предмета. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из жилого дома в Москве эвакуировали людей
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что инцидент произошел в доме №11 на улице Декабристов в районе Отрадное. На место прибыли кинологи и саперы. Происходящее в доме попало на видео, которое разместило у себя Федеральное агентство новостей.

Находку обнаружили в одной из квартир. По неподтвержденным данным, взрывное устройство владельцу жилья подарили.

Предполагалось, что найденный предмет мог быть гранатой времен Великой Отечественной войны. Однако по последней информации, которую «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб, находка оказалась муляжом. Жильцам разрешили разойтись по квартирам. Проверка завершена.

Происшествия,РИА ФАН,РИА Новости,
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