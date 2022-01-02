Из жилого дома в Москве эвакуировали людей

В Северо-Восточном административном округе Москвы из одного из домов эвакуировали десять человек из-за похожего на гранату предмета. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что инцидент произошел в доме №11 на улице Декабристов в районе Отрадное. На место прибыли кинологи и саперы. Происходящее в доме попало на видео, которое разместило у себя Федеральное агентство новостей.

Находку обнаружили в одной из квартир. По неподтвержденным данным, взрывное устройство владельцу жилья подарили.