12 человек задержаны после убийства украинца в Польше

В Польше найден мертвым гражданин Украины. Трагедия произошла в городе Седльце 1 января. Тело 47-летнего мужчины с травмами головы обнаружили в 04:00 на одной из улиц. Пара местных жителей попыталась оказать ему помощь, однако он уже был мертв. Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что причиной смерти украинца стало убийство, пишет портал wiadomosci.wp.pl.

Фото: Jaap Arriens globallookpress Jaap Arriens globallookpress

Как выяснилось позже, убитый отмечал Новый год в компании своих соотечественников и иностранных туристов. Правоохранительные органы полагают, что некоторые из них могут быть причастны к совершению преступления.