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2 часа назад

Украинца убили в Польше во время празднования Нового года

В Польше 47-летнего украинца убили на улице во время празднования Нового года. Об этом в воскресенье, 2 января, пишет «Главред» со ссылкой на польские СМИ.

Украинца убили в Польше во время празднования Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, ранним утром 1 января мужчину с травмой головы обнаружили посреди улицы в городе Седльце прохожие. Они хотели оказать ему помощь, однако оказалось, что к этому моменту он уже был мертв. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые позже установили, что украинец был убит.

Как стало известно, незадолго до смерти мужчина отмечал Новый год в компании нескольких своих соотечественников и граждан других стран, в том числе Белоруссии и Индонезии. После обнаружения тела погибшего 12 из них были задержаны полицией, однако сразу дать показания они не смогли, поскольку находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Происшествия,МВД,
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