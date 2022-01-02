В Амстердаме полиция жестоко избила протестующих

Между полицией Амстердама и митингующими, которые протестуют против очередного локдауна в связи с пандемией COVID-19, начались жесткие столкновения. Пользователи Twitter возмущаются тем, что стражи порядка фактически избивают протестующих, в комментариях к видео с места событий, опубликованных в Guerilla Reporters.

Полицейские применяют щиты и дубинки, кроме того, на акции протеста есть служебные собаки.

При этом издание NL Times отмечает, что полиция была вынуждена применить силу из-за того, что протесты переросли в жестокие столкновения.