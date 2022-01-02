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27 минут назад

Мигранты отметили Новый год в Москве массовой дракой

В ночь на 1 января в московском районе Текстильщики произошла массовая драка с поножовщиной. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по городу пишет РИА Новости.

Мигранты отметили Новый год в Москве массовой дракой
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, сообщение о драке на улице Грайвороновская поступило около пяти часов утра.

«Установлена группа молодых людей в количестве тринадцати человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт», - пояснили в полиции.

В МВД отметили, что в результате драки ножевые ранения получили три человека. Им была оказана помощь. Десять человек задержаны.

Участниками конфликта стали трое граждан Узбекистана и десять выходцев из Киргизии. Всем задержанным выписаны административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 КРФоАП), пояснил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Били ногами по голове: в Москве произошла массовая драка

Ранее на улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь. Брат испугавшейся хлопка пришел разобраться с хулиганами и ударил одного из оппонентов. Тот нанес ответный удар и завязалась потасовка. Через некоторое время в конфликт включились другие члены семей. Всего участниками и свидетелями драки стало около десяти человек. Остановить потасовку удалось лишь полицейским, которых вызвали на место происшествия.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Интерфакс,
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