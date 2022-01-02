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2 часа назад

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Более десятка иностранных граждан подралась в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

«Первого января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская. Незамедлительно прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлена группа молодых людей - 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт», - приводит ТАСС сообщение полиции.

В МВД добавили, что в ходе драки три человека получили колото-резаные ранения. В итоге правоохранители задержали 10 человек, на которых составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания на российской территории. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько молодых людей избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Вскоре в сети были опубликованы кадры с моментом нападения на спортсмена.

Происшествия,Дмитрий Соловьев,МВД,ИТАР-ТАСС,
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