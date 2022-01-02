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58 минут назад

Два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине на Камчатке

Тела двух людей нашли в машине, которая застряла в снегу на загородной трассе на участке Мильково — Кирганик на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы следственного управления СК по Камчатскому краю.

Два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В автомобиле обнаружили тела 31-летнего мужчины и 33-летней женщины без признаков жизни. Предполагается, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователи начали проверку обстоятельств гибели людей. В свою очередь прокуратура проверит, как была организована расчистка дороги, обеспечили ли безопасность движения на этом участке.

Утром 2 января большой участок автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск временно закрыли из-за плохой видимости, сильного ветра и снегопада.

Ранее на дороге МоскваАстрахань возле села Вослебово Скопинского района автобус врезался в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал. Всего там находилось 56 пассажиров.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА Новости,
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