Вора в законе застрелили на глазах у сына

В Греции застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе, более известного в криминальной среде как Шотико. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

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По данным агентства, убийство произошло в Афинах в ночь на воскресенье, 2 января. 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына.

Возможным мотивом убийства вора в законе называют его разногласия с Важей Биганишвили (Важа Тбилисский) по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.