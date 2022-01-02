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2 часа назад

Драка произошла в кафе в центре столицы

В одном из кафе в центре столицы трое иностранных граждан устроили драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Драка произошла в кафе в центре столицы
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"В кафе в Грузинском переулке произошла драка между тремя гражданами Киргизии. Они задержаны", – сказал собеседник агентства.

Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось о драке со стрельбой, которая произошла возле одного из торговых центров Москвы. Несколько мужчин начали о чем-то спорить с водителем иномарки на парковке ТЦ. Затем прозвучали выстрелы, предположительно, произведенные из травматического оружия. Позже подозреваемые сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.

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