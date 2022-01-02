Драка произошла в кафе в центре столицы

В одном из кафе в центре столицы трое иностранных граждан устроили драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В кафе в Грузинском переулке произошла драка между тремя гражданами Киргизии . Они задержаны", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о драке со стрельбой, которая произошла возле одного из торговых центров Москвы. Несколько мужчин начали о чем-то спорить с водителем иномарки на парковке ТЦ. Затем прозвучали выстрелы, предположительно, произведенные из травматического оружия. Позже подозреваемые сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.