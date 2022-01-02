В городе Березовском Свердловской области местный житель вырвал подъездную дверь жилого дома с помощью машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

«Вырвал дверь из подъезда с помощью внедорожника 2-го января. Он врезался в дверь подъезда, дверь деформировалась и перестала открываться. Чтобы попасть в подъезд, применил авто», – уточняет канал.

При этом свидетели инцидента предполагают, что на такой «подвиг» мужчина пошел ради дамы в шубе. По мнению некоторых жильцов, женщина потеряла ключи, и автомобилист пришел ей на помощь.