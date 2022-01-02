Мужчина устроил салют в подъезде жилого дома. Видео

На записи видно, как россиянин поджигает фейерверк на первом этаже дома, стоя у лифта. Пиротехническое средство моментально вспыхивает, а мужчина при этом не успевает выйти на улицу. Салют начался прямо в подъезде. Горе-пиротехник едва уцелел, получил ли он какие-то травмы, не сообщается.