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12 минут назад

Устроивший гонки лихач едва не врезался в автобус в Москве. Видео

В Москве лихач устроил гонки и едва не врезался в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались кадры опасного заезда автомобилиста.

По данным канала, инцидент произошел в районе ЖК «Переделкино Ближнее». На кадрах видно, как легковой автомобиль передвигается по дороге на огромной скорости, машину сильно заносит. В какой-то момент транспортное средство чуть не столкнулось с пассажирским автобусом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местный житель устроил ДТП, после чего стал запускать фейерверки, а затем и вовсе лишился машины, пытаясь скрыться с места аварии.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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