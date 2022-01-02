В Москве лихач устроил гонки и едва не врезался в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались кадры опасного заезда автомобилиста.

По данным канала, инцидент произошел в районе ЖК «Переделкино Ближнее». На кадрах видно, как легковой автомобиль передвигается по дороге на огромной скорости, машину сильно заносит. В какой-то момент транспортное средство чуть не столкнулось с пассажирским автобусом.