Масштабный потоп в жилом доме в Люберцах попал на видео

Подъезд жилого дома в подмосковных Люберцах затопило горячей водой. Кипяток лился с одиннадцатого этажа на первый. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры потопа.

Из-за коммунальной аварии в подъезде были остановлены лифты. Горячая вода попала в электрические щиты на этажах, из-за чего люди боялись покидать свои квартиры.

Сейчас устранением последствий потопа занимаются работники аварийной службы. Причины случившегося выясняются.