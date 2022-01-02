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32 минуты назад

Масштабный потоп в жилом доме в Люберцах попал на видео

Подъезд жилого дома в подмосковных Люберцах затопило горячей водой. Кипяток лился с одиннадцатого этажа на первый. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры потопа.

Из-за коммунальной аварии в подъезде были остановлены лифты. Горячая вода попала в электрические щиты на этажах, из-за чего люди боялись покидать свои квартиры.

Сейчас устранением последствий потопа занимаются работники аварийной службы. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва на теплотрассе во Владивостоке часть жителей города лишилась отопления.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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