Масштабный потоп в жилом доме в Люберцах попал на видео

Подъезд жилого дома в подмосковных Люберцах затопило горячей водой. Кипяток лился с одиннадцатого этажа на первый. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры потопа.
Из-за коммунальной аварии в подъезде были остановлены лифты. Горячая вода попала в электрические щиты на этажах, из-за чего люди боялись покидать свои квартиры.
Сейчас устранением последствий потопа занимаются работники аварийной службы. Причины случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва на теплотрассе во Владивостоке часть жителей города лишилась отопления.