Дуэль на петардах в Петербурге сняли на видео

В Петербурге двое молодых людей устроили дуэль на петардах. Инцидент сняли на камеру его очевидцы, запись опубликована в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как дуэлянты, не обращая внимание на прохожих, закидывают друг друга пиротехническими средствами. По данным канала, никто из участников фееричного поединка не пострадал.