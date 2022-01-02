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1 час назад

Дуэль на петардах в Петербурге сняли на видео

В Петербурге двое молодых людей устроили дуэль на петардах. Инцидент сняли на камеру его очевидцы, запись опубликована в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как дуэлянты, не обращая внимание на прохожих, закидывают друг друга пиротехническими средствами. По данным канала, никто из участников фееричного поединка не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель Северной столицы устроил ДТП с салютом, после чего едва не погиб, пытаясь скрыться с места ЧП. Его машина загорелась, когда виновник аварии намеривался уехать после ЧП.

Происшествия,Видео,
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