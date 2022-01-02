Опубликовано видео с места ДТП под Рязанью

В ДТП на трассе Москва – Астрахань с участием рейсового автобуса погибли пять человек, еще 16 пострадали. Всего в транспортном средстве находилось 49 пассажиров. Кадры с места происшествия публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.
Авария произошла рано утром на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Следовавший со стороны Москвы в Астрахань рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Следственный комитет России решает вопрос о возбуждении уголовного дела.