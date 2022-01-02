Опубликовано видео с места ДТП под Рязанью

В ДТП на трассе Москва – Астрахань с участием рейсового автобуса погибли пять человек, еще 16 пострадали. Всего в транспортном средстве находилось 49 пассажиров. Кадры с места происшествия публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.