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36 минут назад

Опубликовано видео с места ДТП под Рязанью

В ДТП на трассе МоскваАстрахань с участием рейсового автобуса погибли пять человек, еще 16 пострадали. Всего в транспортном средстве находилось 49 пассажиров. Кадры с места происшествия публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале.

Авария произошла рано утром на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Следовавший со стороны Москвы в Астрахань рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Следственный комитет России решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Катастрофы,Видео,СКР,газета "Известия",
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