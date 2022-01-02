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1 час назад

Погибшим при запуске новогоднего салюта оказался подполковник полиции из Москвы

Стали известны подробности гибели мужчины при запуске новогоднего фейерверка в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Раскрыты детали трагедии при запуске новогоднего салюта под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, была установлена личность мужчины — им оказался подполковник полиции, сотрудник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. Погибший работал в органах с 2003 года.

В Новый год полицейский пускал салюты на заднем дворе частного дома в Захаровском районе Рязанской области. Отмечается, что мужчина сам устанавливал пусковую установку, а во время запуска фейерверка произошел взрыв, в результате которого он получил травмы черепа и погиб на месте.

Полицейскому оторвало голову при запуске салюта

Ранее в январе сообщалось, что в Рязанской области мужчина погиб во время запуска новогоднего фейерверка — он получил травму, в результате которой умер на месте инцидента.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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