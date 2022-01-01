Приемный отец Дани Милохина спас человека

Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев, работающий в пожарной части, спас своего соседа из горящего дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: пресс-службы ГУ МЧС пресс-службы ГУ МЧС

По данным газеты, пожар в доме соседа на улице 8 марта в станице Гостагаевской в Анапе вспыхнул глубокой ночью. Жильцы ближайших домов, заметив языки пламени и густой дым, поднимающийся над строением, вызвали на место спасателей. На момент прибытия пожарных огонь охватил уже почти весь дом, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

Часть спасателей сразу же приступила к тушению огня, другие же пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев решил лично проверить помещения и зашел внутрь.

«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», — рассказали «КП» спасатели.

Они уточнили, что мужчина не пострадал от огня, его состояние ухудшилось из-за дыма. На свежем воздухе он пришел в себя, медики оказали ему необходимую помощь.

Люди, узнавшие о произошедшем, не устают благодарить Тюленева за спасение соседа, но сам мужчина не считает, что совершил подвиг, говоря, что это «его долг».