Приемный отец Дани Милохина спас человека

Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев, работающий в пожарной части, спас своего соседа из горящего дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным газеты, пожар в доме соседа на улице 8 марта в станице Гостагаевской в Анапе вспыхнул глубокой ночью. Жильцы ближайших домов, заметив языки пламени и густой дым, поднимающийся над строением, вызвали на место спасателей. На момент прибытия пожарных огонь охватил уже почти весь дом, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.
Часть спасателей сразу же приступила к тушению огня, другие же пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев решил лично проверить помещения и зашел внутрь.
«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», — рассказали «КП» спасатели.
Они уточнили, что мужчина не пострадал от огня, его состояние ухудшилось из-за дыма. На свежем воздухе он пришел в себя, медики оказали ему необходимую помощь.
Люди, узнавшие о произошедшем, не устают благодарить Тюленева за спасение соседа, но сам мужчина не считает, что совершил подвиг, говоря, что это «его долг».
Даня Милохин не скрывал, что долгое время пробыл в детском доме. Но затем тиктокера усыновила семья из станицы Гостагаевской в Анапе Дмитрий и Елена Тюленевы. У пары есть пятеро собственных детей и еще троих они взяли из детдома, в том числе Даню Милохина и его брата Илью.