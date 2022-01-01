Появилось видео массовой драки в Москве

Драка с поножовщиной в Новой Москве попала на видео

Появилось видео массовой драки с поножовщиной в районе Саларьево в Новой Москве. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении «РЕН ТВ».

Массовая драка в Новой Москве произошла в новогоднюю ночь на Новой улице вблизи букмекерской конторы. В результате конфликта три человека получили ранения. Одного из них госпитализировали с ножевым ранением.

На записи видно двух людей, придерживающих третьего, который еле стоит на ногах. Мужчины идут по дороге. Спустя время к ним подходят еще три человека. Один из них сразу наносит удары по лицам оппонентов. В итоге неуверенно стоящий на ногах мужчина падает на землю и нападавший начинает избивать его уже ногами. На следующих кадрах к месту подбегает еще больше людей, и конфликт перерастает в массовую драку. Причины инцидента неизвестны.

По информации «РЕН ТВ», пострадавшего спасли очевидцы. Сотрудница букмекерской конторы подошла к пострадавшему и обработала его рану, полив водкой. Также мужчине дали тряпку, чтобы он мог прижать место пореза и остановить кровотечение. Данный момент тоже засняли камеры видеонаблюдения.