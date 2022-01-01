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1 час назад

Неизвестный под бой курантов взорвал банкомат в Москве

В поселке Московский неизвестный в новогоднюю ночь взорвал банкомат, который был установлен в ТЦ «Лента».

Неизвестный под бой курантов взорвал банкомат в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Грабителю потребовалось всего 11 минут, чтобы подготовить банкомат к взрыву. Он прогремел прямо под бой курантов. После мужчина в синем строительном костюме подошел к аппарату и забрал деньги. По нашим данным, это несколько сотен тысяч рублей. Сейчас взрывателя ищут», – сообщает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что дом в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова был обстрелян в новогоднюю ночь.

Происшествия,Юнусбек Евкуров,
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