Неизвестный под бой курантов взорвал банкомат в Москве

«Грабителю потребовалось всего 11 минут, чтобы подготовить банкомат к взрыву. Он прогремел прямо под бой курантов. После мужчина в синем строительном костюме подошел к аппарату и забрал деньги. По нашим данным, это несколько сотен тысяч рублей. Сейчас взрывателя ищут», – сообщает Telegram-канал «112».