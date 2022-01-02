В Хабаровске мужчина решил поджечь салют прямо в подъезде, видео инцидента появилось в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина поджигает металлическую коробку, выходит, но не успевает полностью покинуть подъезд, потому что уже видны залпы салюта. Они попадают в припаркованные машины и самого пострадавшего, сообщает 360.

Заряды прилетели ему прямо в лицо. Отмечается, что он при этом не пострадал.