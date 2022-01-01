Дом экс-главы Ингушетии обстреляли в новогоднюю ночь

В Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата бывшего главы республики и действующего заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Инцидент произошел в ночь на 1 января, передает «Интерфакс».

«Пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — говорится в материале.

Отмечается, что дом брата экс-главы Ингушетии находится в сельском поселении Троицкое Сунженского района. На момент обстрела семьи в нем не было.

По предварительным данным, неизвестные сделали восемь выстрелов из огнестрельного оружия, одна из пуль попала в окно, отметины от остальных обнаружили на кирпичной кладке дома. При этом звуки стрельбы скрыли фейерверки. Увидев произошедшее семья вызвала на место правоохранителей.