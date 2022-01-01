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35 минут назад

Двое мужчин получили травмы от петард в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве двое мужчин обратились за помощью, получив травмы от петард. О случаях, произошедших в столице с разницей в минуту, рассказал «Московский комсомолец».

Двое мужчин получили травмы от петард в Москве
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

В 00:28 мужчина, встречавший праздник в Большом Грузинском переулке, почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Пострадавшего травмировал фейерверк. 51-летнему россиянину оказали медицинскую помощь.

Спустя минуту с аналогичной проблемой к медикам обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Петарда попала иностранцу в бровь. Инцидент произошел в Среднем Кондратьевском переулке. Врачи на службе скорой помощи помогли мужчине.

Ранее в Москве петарда взорвалась в руках у ребенка. 12-летнего мальчика пришлось госпитализировать.

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