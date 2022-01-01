Из окна в Серпухове выпала 17-летняя девушка

В Серпухове 1 января погибла 17-летняя девушка. Она выпала из квартиры на девятом этаже дома №100 на улице Подольская и мгновенно погибла. Об инциденте в период между 8 и 9 часами утра сообщили в полицию, передает портал «Oka.fm».
Причина трагедии неизвестна, обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
В новогоднюю ночь в Серпухове произошел еще один инцидент. Рано утром в одной из квартир пятиэтажного дома №4 по улице Пограничной случился пожар. Пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что неизвестный в Серпухове сбил собаку и уехал, даже не взглянув, в каком она состоянии после наезда. Между тем, четвероногий жив. Его пытаются спасти местные волонтёры.