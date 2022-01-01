«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столичном регионе до вечера 3 января

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера понедельника, 3 января. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна: ветер. Период предупреждения в Москве - с 21:00 1 января до 21:00 3 января. Местами порывы до 15 м/с», - говорится в сообщении.