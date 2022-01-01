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45 минут назад

В аэропортах Москвы задержано и отменено 89 рейсов

Наибольшее число несостоявшихся вылетов приходится на Шереметьево: отменены 75 и два отложены. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внукове три рейса отменены, четыре отправят с опозданием; в Домодедове задержано пять рейсов. Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о гололедице в столице действует до полудня 2 января, а из-за сильного ветра — до вечера 3-го числа. В аэропортах Москвы задержано и отменено 89 рейсов Наибольшее число несостоявшихся вылетов приходится на Шереметьево: отменены 75 и два отложены. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внукове три рейса отменены, четыре отправят с опозданием; в Домодедове задержано пять рейсов. Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о гололедице в столице действует до полудня 2 января, а из-за сильного ветра — до вечера 3-го числа.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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