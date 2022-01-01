В Ингушетии обстреляли дом брата Евкурова

В Ингушетии неизвестные обстреляли частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в сельском поселении Троицкое Сунженского района. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, пострадавших нет.

По предварительным данным, злоумышленники выстрелили по дому восемь раз и скрылись, они могут передвигаться на легковом автомобиле.

Telegram-канал Baza указывает, что одна из пуль попала в окно, остальные — в кирпичную стену дома. При этом стрельбу никто не заметил, поскольку в этот момент жильцы запускали фейерверки.