В Зеленограде обнаружили самодельное взрывное устройство

Были вызваны правоохранительные службы и специалисты по взрывотехнике. Предмет действительно оказался взрывным устройством, изготовленным кустарным способом. Эксперты установили, что оно содержало зажигательную смесь, сделанную серы, алюминиевой пудры и других компонентов.

Самодельные бомбы и боеприпасы обнаружили летом во время обысков у жителя Улан-Удэ. Оперативники обнаружили у него и изъяли 11 бомб и боеприпасы. Во время допроса мужчина заявил, что бомбы изготовил, чтобы защитить себя. Так, около 15 лет назад он стал свидетелем квартирной кражи. И после этого, по его словам, ему стали поступать угрозы.