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1 час назад

В Зеленограде обнаружили самодельное взрывное устройство

Самодельную бомбу обнаружили на автомобильном мосту в 17-ом микрорайоне Зеленограда. Подозрительный предмет, прикрепленный к конструкции виадука, заметила совершавшая обход сотрудница коммунальной компании, сообщает ФАН.

В Зеленограде обнаружили самодельное взрывное устройство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Были вызваны правоохранительные службы и специалисты по взрывотехнике. Предмет действительно оказался взрывным устройством, изготовленным кустарным способом. Эксперты установили, что оно содержало зажигательную смесь, сделанную серы, алюминиевой пудры и других компонентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ. Злоумышленника будут разыскивать, изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.

Самодельные бомбы и боеприпасы обнаружили летом во время обысков у жителя Улан-Удэ. Оперативники обнаружили у него и изъяли 11 бомб и боеприпасы. Во время допроса мужчина заявил, что бомбы изготовил, чтобы защитить себя. Так, около 15 лет назад он стал свидетелем квартирной кражи. И после этого, по его словам, ему стали поступать угрозы.

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