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28 минут назад

Празднование Нового года закончилось поножовщиной в Москве

Ссора в новогоднюю ночь закончилась поножовщиной. Как сообщает РЕН ТВ, группа молодых людей начала выяснять отношения около букмекерской конторы на Новой улице в Саларьево (район Новой Москвы).

Празднование Нового года закончилось поножовщиной в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Словесная перепалка переросла в драку, в ход пошли ножи. На место происшествия были вызваны полиция и бригада скорой помощи. Пострадали три человека, одного из них пришлось госпитализировать. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшедшего.

В метро Москвы произошла массовая драка

Перед новогодними праздниками в Москве толпа Дедов Морозов (восемь человек) устроила драку. Причина потасовки осталась неизвестной, серьезных повреждений, предположительно, никто не получил.

«Толпа бородачей устроила драку в Москве. Каждый готовится к Новому году по-своему. Эти деды, например, решили немного размяться на свежем воздухе», — передает telegram-канал «Мослента».

Происшествия,МВД,Мослента,
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