Празднование Нового года закончилось поножовщиной в Москве

Ссора в новогоднюю ночь закончилась поножовщиной. Как сообщает РЕН ТВ, группа молодых людей начала выяснять отношения около букмекерской конторы на Новой улице в Саларьево (район Новой Москвы).

Словесная перепалка переросла в драку, в ход пошли ножи. На место происшествия были вызваны полиция и бригада скорой помощи. Пострадали три человека, одного из них пришлось госпитализировать. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшедшего.

Перед новогодними праздниками в Москве толпа Дедов Морозов (восемь человек) устроила драку. Причина потасовки осталась неизвестной, серьезных повреждений, предположительно, никто не получил.