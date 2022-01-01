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37 минут назад

В Москве жестоко расправились с 25-летней девушкой

25-летняя девушка погибла в Москве. Ее смерть носит явный криминальный характер, ведется расследование причин и обстоятельств ее гибели.

В Москве жестоко расправились с 25-летней девушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РЕН ТВ, тело девушки было обнаружено возле мусорных контейнеров на острове Островитянова в российской столице накануне Нового года. Нашли ее случайные прохожие накануне Нового года. На теле жертвы полиция обнаружила множество колото-резаных ранений.

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Личность погибшей уже установлена. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция ведет поиски подозреваемых в этом преступлении.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что во время давки в храме погибло двенадцать, пострадало тринадцать человек.

Происшествия,РЕН ТВ,
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