В Москве жестоко расправились с 25-летней девушкой

25-летняя девушка погибла в Москве. Ее смерть носит явный криминальный характер, ведется расследование причин и обстоятельств ее гибели.

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Как пишет РЕН ТВ, тело девушки было обнаружено возле мусорных контейнеров на острове Островитянова в российской столице накануне Нового года. Нашли ее случайные прохожие накануне Нового года. На теле жертвы полиция обнаружила множество колото-резаных ранений.

Личность погибшей уже установлена. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция ведет поиски подозреваемых в этом преступлении.