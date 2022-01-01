В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
46 минут назад

Психоневрологический диспансер подожгли под Иркутском в новогоднюю ночь

В Иркутской области в новогоднюю ночь пожарно-спасательные подразделения МЧС России 19 раз привлекались к тушению пожаров. Два возгорания находились на особом контроле, один из них – на социально – значимом объекте. Горело здание наркологического отделения психоневрологического диспансера на улице Ермакова в Тулуне, - сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Психоневрологический диспансер подожгли под Иркутском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 03.37 было сообщено о возгорании на первом этаже здания. Самостоятельно покинули здание находившиеся там 8 человек, пострадавших среди людей нет. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали источники огня. Обгорел кабинет освидетельствования.

По предварительным данным, причиной пожара является поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 1 января.

«Предполагаемая причина пожара – поджог. Проводится проверка».

В период проведения новогодних и рождественских праздников, в связи с повышением пожарной опасности, в Иркутской области действует особый противопожарный режим.

Мощный пожар уничтожил сотни домов под Новый год

Несколькими днями ранее Иркутске произошел пожар в ювелирном салоне по улице Седова. Ювелирный салон находится в двухэтажном деревянном доме. Сотрудники салона заметили задымление и оперативно эвакуировались из здания и вызвали пожарных. Уточняется, что возгорание возникло во время огневых работ, которые проводил подрядчик.

Происшествия,МЧС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители