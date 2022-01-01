Психоневрологический диспансер подожгли под Иркутском

В Иркутской области в новогоднюю ночь пожарно-спасательные подразделения МЧС России 19 раз привлекались к тушению пожаров. Два возгорания находились на особом контроле, один из них – на социально – значимом объекте. Горело здание наркологического отделения психоневрологического диспансера на улице Ермакова в Тулуне, - сообщается на сайте регионального главка МЧС.

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В 03.37 было сообщено о возгорании на первом этаже здания. Самостоятельно покинули здание находившиеся там 8 человек, пострадавших среди людей нет. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали источники огня. Обгорел кабинет освидетельствования.

По предварительным данным, причиной пожара является поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 1 января.

«Предполагаемая причина пожара – поджог. Проводится проверка».

В период проведения новогодних и рождественских праздников, в связи с повышением пожарной опасности, в Иркутской области действует особый противопожарный режим.