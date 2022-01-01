В Санкт-Петербурге люди пострадали во время запуска фейерверка

Несколько человек пострадало во время фейерверка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на набережной Невы в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.
Как пишет РЕН ТВ, фейерверк решила запустить молодая пара, парень и девушка. Они не должным образом закрепили коробку с пиротехникой и не проверили ее устойчивость. Уже после запуска фейерверк завалился на бок, ракеты полетели в толпу людей.
По предварительным данным, несколько человек получили легкие ожоги, синяки и ушибы. У некоторых фейерверк прожег одежду.
Ранее «СП» писала о том, что 12-летний мальчик погиб, 11-летний пострадал во время запуска фейерверка при помощи самодельного устройства.