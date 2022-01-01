В Санкт-Петербурге люди пострадали во время запуска фейерверка

Несколько человек пострадало во время фейерверка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на набережной Невы в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

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Как пишет РЕН ТВ, фейерверк решила запустить молодая пара, парень и девушка. Они не должным образом закрепили коробку с пиротехникой и не проверили ее устойчивость. Уже после запуска фейерверк завалился на бок, ракеты полетели в толпу людей.

По предварительным данным, несколько человек получили легкие ожоги, синяки и ушибы. У некоторых фейерверк прожег одежду.