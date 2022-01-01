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44 минуты назад

Лоджия рухнула в жилом доме в Петербурге из-за фейерверка

Лоджия обвалилась в жилом доме на седьмом этаже в Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Лоджия рухнула в жилом доме в Петербурге из-за фейерверка
Фото: 78.mchs.gov.ru78.mchs.gov.ru

По некоторым данным, в балкон мог попасть фейерверк, что и стало причиной взрыва. На данный момент на месте происшествия работают полиция и сотрудники экстренных служб. Не исключается и версия взрыва бытового газа.

В голландской общине Хаксберген, которая находится на востоке страны, во время запусков самодельных фейерверков погиб 12-летний юноша. Ещё один мальчик 11 лет получил травмы. По данным местной полиции, погибший наблюдал, как запускают самодельное устройство с молотом.

Ранее сообщалось, что штрафами от двух тысяч рублей могут наказать россиян за запуски фейерверков в неположенных местах. Запрещено взрывать фейерверки внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий.

Происшествия,РЕН ТВ,
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