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1 час назад

Ураганный ветер на Камчатке сбивает людей с ног. Видео

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В последний день уходящего года на регион обрушился циклон. Жительница Петропавловска-Камчатского сняла на камеру, как ураганный ветер сбивает прохожих с ног. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Камчатка №1».

Из-за непогоды городе отменено движение общественного транспорта, все праздничные мероприятия перенесены на 1 января. Городские власти настоятельно рекомендуют жителям Петропавловска остаться дома.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Хабаровском крае ловили рыбу, качаясь на ледяных волнах водоема.

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