На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В последний день уходящего года на регион обрушился циклон. Жительница Петропавловска-Камчатского сняла на камеру, как ураганный ветер сбивает прохожих с ног. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Камчатка №1».
Из-за непогоды городе отменено движение общественного транспорта, все праздничные мероприятия перенесены на 1 января. Городские власти настоятельно рекомендуют жителям Петропавловска остаться дома.
Ранее сообщалось, что рыбаки в Хабаровском крае ловили рыбу, качаясь на ледяных волнах водоема.