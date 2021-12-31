На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В последний день уходящего года на регион обрушился циклон. Жительница Петропавловска-Камчатского сняла на камеру, как ураганный ветер сбивает прохожих с ног. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Камчатка №1».