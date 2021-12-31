Инцидент произошел в муниципалитете Бруски, штата Санта-Катарина. На кадрах видно, как как мужчина заметил, что один из посетителей заведения в мотоциклетном шлеме с ножом в руке подошел к кассиру и потребовал у него выручку. Отважный сотрудник заведения пришел на помощь своему коллеге, он взял стул и незаметно подкрался к налетчику сзади, а затем нанес грабителю удар. После этого несколько человек скрутили злоумышленника.