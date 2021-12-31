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1 час назад

Работник кафе-мороженого задержал грабителя при помощи стула: видео

В Бразилии работник кафе-мороженого задержал грабителя при помощи стула. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в муниципалитете Бруски, штата Санта-Катарина. На кадрах видно, как как мужчина заметил, что один из посетителей заведения в мотоциклетном шлеме с ножом в руке подошел к кассиру и потребовал у него выручку. Отважный сотрудник заведения пришел на помощь своему коллеге, он взял стул и незаметно подкрался к налетчику сзади, а затем нанес грабителю удар. После этого несколько человек скрутили злоумышленника.

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