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48 минут назад

Названа дата начала пересмотра дела об убийстве студентки МГИМО

Никулинский суд Москвы приступит к пересмотру уголовного дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, 19 января, сообщили в суде.

Назначена дата пересмотра резонансного дела об убийстве студентки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судебное заседание назначено на 19 января», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Ранее присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. Суд после этого вынес оправдательный приговор. Были отклонены гражданские иски о взыскании с подсудимого 30 млн рублей компенсации.

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Позже Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.

Девушка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО в апреле 2018 года. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, но она умерла. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что обвиняемый встречался с девушкой. Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.

Происшествия,Преступления в Москве,МГИМО,Мосгорсуд,РИА Новости,
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