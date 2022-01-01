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33 минуты назад

Появилось полное видео массовой драки с поножовщиной в Москве

Конфликт в районе Саларьево в Новой Москве в новогоднюю ночь попал на видео. Камеры наблюдения сняли, как двое молодых людей тащат по дороге третьего, который еле стоит на ногах. Через некоторое время к ним подходят ещё три человека и начинают драку, сообщает РЕН ТВ.

Упавшего мужчину продолжают бить ногами. Следующий кадр показывает, как к данному месту подбегает ещё больше людей и всё перерастает в массовую потасовку. В результате три человека получили ранения, одного из них госпитализировали.

Инцидент произошел на 1-й Новой улице. По информации МВД, пострадали два человека, одного госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Били ногами по голове: в Москве произошла массовая драка

В последний день 2021 года в одном из туалетов Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом. На месте происшествия был также обнаружен нож. По словам очевидцев, на вид погибшей женщине 25–30 лет.

Двумя днями ранее на улице Космонавтов в подъезде многоквартирного дома полицейские задержали полуголую девушку с ножом в руках, а в одной из квартир обнаружили труп мужчины. Сотрудники МВД установили, что девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, познакомилась с погибшим в Интернете. Во время встречи у него дома и распития алкоголя между ними произошла ссора, в пылу которой мужчина получил несколько ударов ножом.

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