Конфликт в районе Саларьево в Новой Москве в новогоднюю ночь попал на видео. Камеры наблюдения сняли, как двое молодых людей тащат по дороге третьего, который еле стоит на ногах. Через некоторое время к ним подходят ещё три человека и начинают драку, сообщает РЕН ТВ.

Упавшего мужчину продолжают бить ногами. Следующий кадр показывает, как к данному месту подбегает ещё больше людей и всё перерастает в массовую потасовку. В результате три человека получили ранения, одного из них госпитализировали.

Инцидент произошел на 1-й Новой улице. По информации МВД, пострадали два человека, одного госпитализировали. Полиция проводит проверку.

В последний день 2021 года в одном из туалетов Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом. На месте происшествия был также обнаружен нож. По словам очевидцев, на вид погибшей женщине 25–30 лет.