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1 час назад

Появилось видео с места падения груды стекла на продавца ТЦ в Тюмени

В торговом центре Тюмени на продавца рухнула груда разбитого стекла. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео с места происшествия.

Стекло обрушилось на работницу ТЦ «Сити Молл» с эскалатора, оно упало ей на спину и голову. В результате инцидента девушка получила порезы. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что охранник поликлиники распылил баллончик в лицо пенсионерки, которая зашла в медучреждение погреться.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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