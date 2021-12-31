Появилось видео с места падения груды стекла на продавца ТЦ в Тюмени

В торговом центре Тюмени на продавца рухнула груда разбитого стекла. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео с места происшествия.

Стекло обрушилось на работницу ТЦ «Сити Молл» с эскалатора, оно упало ей на спину и голову. В результате инцидента девушка получила порезы. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.