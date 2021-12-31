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44 минуты назад

Появилось видео с места пожара в университете в Биробиджане

В корпусе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане произошел пожар. Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео с места происшествия.

По данным Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, пострадавших в результате пожара нет.

«К приезду огнеборцев пламенем охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не эксплуатировался по назначению, в здании шёл ремонт. В настоящий момент ведутся работы по тушению огня», – говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Пожары,Видео,
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