Появилось видео с места пожара в университете в Биробиджане

В корпусе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане произошел пожар. Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео с места происшествия.
По данным Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, пострадавших в результате пожара нет.
«К приезду огнеборцев пламенем охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не эксплуатировался по назначению, в здании шёл ремонт. В настоящий момент ведутся работы по тушению огня», – говорится в сообщении ведомства.