В РФ за сутки зарегистрировали 912 смертей из-за COVID

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 912 против 926 днем ранее, до 308 860. Это минимум с 5 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в пятницу.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 51 летальный случай в Санкт-Петербурге, 48 - в Московской области, 34 - в Красноярском крае, 30 - в Республике Крым, по 28 - в Челябинской и Свердловской областях.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 638, до 10 499 982. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 21 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. В частности, за сутки было выявлено 1 529 случаев в Санкт-Петербурге, 1 197 - в Московской области, 512 - в Свердловской области, 483 - в Челябинской области, 463 - в Иркутской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 727 203, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 40 692, до 9 463 919. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выписали 2 726 человек, в Санкт-Петербурге - 2 468, в Иркутской области - 2 106, в Московской - 2 048, в Омской - 1 996, в Самарской - 1 377.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 739 против 2 661 днем ранее, до 2 030 744. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 69 против 71 днем ранее, до 36 771 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.