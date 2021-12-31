В Петербурге водитель автомобиля дважды чуть не лишился жизни за ночь, отмечая Новый год. Автомобилист на большой скорости врезался в ограждение на улице Николая Рубцова, после чего устроил на дороге салют. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.
После шоу из фейерверков лихач решил покинуть место ДТП, но попал в сугроб и забуксовал. В какой-то момент колесо машины загорелось, вскоре огонь охватил весь автомобиль. Мужчина успел покинуть горящее транспортное средство и скрылся с места происшествия. Нарушителя объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что недовольный таксист в дорожном конфликте разбил домкратом стекло чужой иномарки.