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1 час назад

Лихач в Петербурге устроил ДТП с салютом и лишился авто. Видео

В Петербурге водитель автомобиля дважды чуть не лишился жизни за ночь, отмечая Новый год. Автомобилист на большой скорости врезался в ограждение на улице Николая Рубцова, после чего устроил на дороге салют. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

После шоу из фейерверков лихач решил покинуть место ДТП, но попал в сугроб и забуксовал. В какой-то момент колесо машины загорелось, вскоре огонь охватил весь автомобиль. Мужчина успел покинуть горящее транспортное средство и скрылся с места происшествия. Нарушителя объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что недовольный таксист в дорожном конфликте разбил домкратом стекло чужой иномарки.

Происшествия,Пожары,Видео,
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