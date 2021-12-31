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24 минуты назад

Уничтожившие сотни домов мощные пожары в США попали на видео

Мощные лесные пожары в американском штате Колорадо уничтожили сотни домов. Из-за масштабного ЧП эвакуируют десятки тысяч жителей. Ситуация осложняется сильным ветром, из-за которого очень быстро распространяется огонь. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее в своем официальном Telegram-канале снятые очевидцами кадры.

По предварительным данным, пожар уже распространился на 500 строений. В СМИ сообщается об одном пострадавшем. К настоящему моменту на территории округа Боулдер открыли несколько эвакуационных пунктов.

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